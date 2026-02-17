La vía de la diplomacia se mantiene abierta tras negociaciones EEUU-Irán

Isabel Saco

Isabel Saco

Ginebra, 17 feb (EFE).- Irán y Estados Unidos mantuvieron este martes unas breves negociaciones, en las que no hablaron directamente, sino que se intercambiaron mensajes a través de Omán, en su papel de mediador, y tras las cuales la vía diplomática se mantiene abierta en la búsqueda de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Al término del encuentro, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró que se había logrado «un buen progreso respecto a la sesión anterior» (hace veinte días), que en esta ocasión el ambiente fue «más constructivo” e incluso se refirió a avances sobre «una serie de principios rectores», según los cuales se redactará un posible borrador de acuerdo.

“Tenemos una decisión más clara sobre qué acciones deben tomarse”, declaró, sin ofrecer detalles de lo conversado.

Más optimismo aún mostró el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, que hizo de mediador y quien habló de «buenos avances» en la identificación de «objetivos comunes» y de «cuestiones técnicas relevantes».

A través de una declaración por redes sociales, el ministro omaní también se refirió a los esfuerzos que se hicieron para definir los principios a los que se refirió su homólogo iraní, aclarando siempre que queda mucho camino por andar y que habrá otra reunión próximamente.

La figura del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, tomó relevancia en esta segunda ronda de las negociaciones, que se reanudaron tras los ataques de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares iraníes el pasado junio, en una operación conjunta con Israel.

Grossi, quien es candidato a ser secretario general de la ONU, se reunió el lunes con Araqchí, y hoy mismo lo hizo con la delegación estadounidense, que han liderado el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

En una comparecencia horas después en la Conferencia de Desarme de la ONU, reunida en la sede europea de la organización en Ginebra, Araqchí ofreció algunas claves de lo abordado con Grossi cuando, tras denunciar los ataques estadounidenses de mediados de 2025, dijo que en la actualidad «no existen modalidades» que hagan posible la inspección de las instalaciones afectadas por parte de la OIEA.

«Esas instalaciones requieren un marco acordado mutuamente entre Irán y la agencia. Esto es algo en lo que estamos trabajando», reveló el ministro en ese momento y mostró la disposición de Irán a responder a algunas de las exigencias de Estados Unidos.

Aunque no se sabe con certeza en qué condiciones se encuentran esas plantas, informes de organismos internacionales apuntan a que sufrieron daños significativos.

Sin embargo, durante la jornada también hubo mensajes duros -implícitos y explícitos- de Irán con respecto a Estados Unidos, a su forma de negociar y a sus exigencias, al tiempo que le recomendó actuar con prudencia en relación a sus amenazas de atacar militarmente si el régimen iraní no se pliega a sus exigencias.

A este respecto, Araqchí dijo en la ONU que en caso de que EEUU le agreda, su respuesta «no se limitará a sus fronteras», mientras que desde Teherán se anunciaba el cierre durante varias horas para maniobras navales de partes del estrecho de Ormuz, una vía marítima muy importante geopolítica y comercialmente.

Trump ha manifestado su interés por resolver la cuestión nuclear iraní -tras señalar que estaría involucrado a distancia en las negociaciones de hoy-, en particular después de la violenta represión armada de las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en las primeras semanas de este año en Irán y en las que murieron miles de personas.

Estados Unidos junto con los otros cuatro países del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, alcanzó en 2015 un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, el cual establecía medidas para garantizar que se adecuara únicamente a fines civiles a cambio del alivio de sanciones, pero Trump retiró a su país del mismo en 2018, durante su primer mandato. EFE

