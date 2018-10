La encuesta, redactada en portugués y español, no toma más de diez minutos y están invitados a participar todos los ciudadanos que tenga nacionalidad suiza y se hayan mudado en los últimos años a América Latina y, por supuesto, los descendientes de aquellos que emigraron a esa región en los siglos XIX y XX.

Encuesta para la Quinta Suiza en América Latina Jaione Belza Gueda 20 de julio de 2016 - 09:00 ¿Ejerce su derecho de voto desde el extranjero o no le interesa la vida política suiza? Un grupo de investigadores en Ginebra realizan una encuesta para saber qué lazos mantienen los suizos residentes en América Latina con el sistema político de su país de origen. ¿Se anima a participar en la encuesta? http://svy.mk/1WyzNYk El Dr. Pablo Biderbost, investigador invitado de la Facultad de Ciencias Políticas de la ‘Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale‘ en Ginebra, junto con el profesor Claudio Bolzman, realizan un proyecto de investigación sobre la cultura política de los suizos radicados en América Latina. La pesquisa cuenta con una subvención del Fondo Nacional Suizo de Investigación Científica (FNS). Los especialistas solicitan a la comunidad suiza asentada en ultramar que participen en una encuesta en línea, con la que medirán las competencias cívicas de la denominada Quinta Suiza en Latinoamérica. Biderbost y Bolzman quieren saber, entre otras cosas, cuál es el nivel de participación de los expatriados en las elecciones y votaciones y si creen que su voto tiene capacidad de influir en la política suiza. La encuesta, redactada en portugués y español, no toma más de diez minutos y están invitados a participar todos los ciudadanos que tenga nacionalidad suiza y se hayan mudado en los últimos años a América Latina y, por supuesto, los descendientes de aquellos que emigraron a esa región en los siglos XIX y XX. Desde el primero de julio de 1992 las suizas y los suizos en el extranjero pueden participar en la vida política del país, gracias a la introducción del voto por correo. Para poder ejercer sus derechos políticos, los suizos que residen fuera de las fronteras helvéticas mayores de 18 años deben inscribirse en el registro electoral de la embajada o consulado general de Suiza que les corresponda.