La vacuna contra el brote de ébola tardará meses, pero el riesgo global es bajo, según OMS

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Ginebra, 20 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este miércoles que desarrollar una vacuna para el virus Bundibugyo, causante del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) del que se han reportado 600 casos y 139 muertes, llevará meses, pero afirmó que el riesgo para el mundo puede considerarse bajo.

Por su parte, el Comité de Emergencia de la OMS, un grupo internacional de expertos que asesora a la organización en estas situaciones, confirmó la decisión del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de declarar este brote como una emergencia internacional de salud pública, y una amenaza importante a nivel nacional (en la RDC) y regional (en África).

Asimismo, los expertos han avalado que esta no es una emergencia pandémica, el grado más elevado de alarma que puede utilizar la OMS y que implicaría repercusiones a nivel mundial.

Los casos confirmados mediante pruebas de laboratorio se limitan por ahora a 51, lo que se debe a que este brote ocurre en una región remota de la RDC, donde la plataforma de laboratorio existente permite detectar la variante habitual del ébola (Zaire), pero no el virus Bundibugyo, que es de un tipo poco frecuente y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

En realidad, cada día los casos sospechosos y las muertes se multiplican y aunque los casos confirmados corresponden a las provincias de Ituri y Kivu Norte -incluyendo sus capitales, Bunia y Goma, respectivamente- «sabemos que la escala de la epidemia es mucho mayor», reconoció Tedros en una rueda de prensa en Ginebra.

Los expertos de la OMS estiman que el brote empezó hace alrededor de dos meses y han enfatizado que la prioridad ahora es romper la cadena de transmisión del virus.

Asimismo, se tiene la convicción de que hubo al menos un evento «superpropagador» -pero quizás más- del virus, ya fuera en un centro médico o en un funeral.

Tedros reconoció que se ha tardado en detectar este brote, pero frente a las críticas al respecto, recordó que la OMS existe para dar apoyo a los países, no para reemplazarlos en sus funciones y responsabilidades.

Un golpe a las zonas más afectadas por la guerra

También se refirió a las condiciones particulares de un país como la RDC, con un conflicto armado que ha ganado en intensidad justamente en las provincias donde se registra el brote epidémico, donde en abril hubo un número significativo de civiles asesinados.

«Cuando hay un conflicto, todos los sistemas de vigilancia y el acceso se ven afectados», reflexionó, tras enfatizar que el país tiene «buenas capacidades y experiencia» en casos como éste, pero que el hecho de que el virus que circula sea poco común agrega una capa de dificultad a la situación.

Otro elemento que complicó la detección temprana es que los primeros síntomas del Bundibugyo son similares a los que pueden causar la tifoidea o la malaria, enfermedades endémicas en la zona, con lo cual el diagnóstico era aún más difícil.

«Es importante entender la complejidad, no era tan fácil», comentó Tedros, quien rechazó los comentarios simplistas que culpan a la RDC de haber dejado que el brote se extienda.

Por ahora, Uganda es el único país donde se han confirmado casos (dos) fuera de la RDC.

Las posibles vacunas

Para hacer frente a la situación, la OMS ya está valorando las opciones de vacunas, de las que se ha estado investigando con dos, aunque ninguna ha llegado a la etapa de producción.

La «candidata más prometedora» es una de la que no hay dosis disponibles para poder empezar de inmediato los ensayos clínicos (en personas), a pesar de lo cual la OMS considera que debe ser la prioritaria.

En este caso, su producción podría tardar de seis a nueve meses, dijo el experto Vasee Moorthy, de la División de Investigación y Desarrollo Blueprint de la OMS.

La segunda es una vacuna candidata de la que aún no existen datos en animales que la respalden. EFE

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