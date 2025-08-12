The Swiss voice in the world since 1935

La venezolana Apóstol y la uruguaya Pizarro se unen al Dépor tras disputar la Copa América

Este contenido fue publicado en
1 minuto

A Coruña (España), 12 ago (EFE).- La venezolana Michi Apóstol y la uruguaya Espe Pizarro se incorporaron este martes a los entrenamientos del Deportivo español después de haber participado con sus respectivas selecciones en la Copa América que se disputó recientemente en Ecuador.

En dicha competición, Uruguay alcanzó las semifinales, en las que cayó ante la, a la postre, campeona Brasil (5-1).

Ambas jugadoras se entrenaron con normalidad a las órdenes del técnico Fran Alonso, que continuó preparando el próximo partido amistoso contra el Costa Adeje Tenerife, previsto para el sábado 16 de agosto en La Orotava (Tenerife, islas Canarias).

El Deportivo femenino arrancará su segunda temporada consecutiva en la Liga F, máxima categoría del fútbol femenino español, el próximo sábado 30 de agosto frente al FC Badalona en Riazor. EFE

1010153

dmg/cmm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR