La venezolana Winderlys Medina vuelve al Heidelberg Volkswagen para la temporada 2026/2027

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Las Palmas de Gran Canaria, 10 jun (EFE).- El Heidelberg Volkswagen ha anunciado este miércoles el fichaje de la receptora venezolana Winderlys Medina, quien regresa a la disciplina colegial y firma hasta 2028 para reforzar la recepción y el ataque.

La nueva jugadora del conjunto grancanario destaca por «su poderío en ataque y su estabilidad en recepción, además de ser una trabajadora incansable en el día a día y un ejemplo de compromiso intachable», realzan desde la entidad en un comunicado.

Medina arrancó su carrera profesional en el Circolo Sportivo Italiano de la competitiva liga peruana en la temporada 2016/2017, desde donde dio el salto a Europa para firmar por el Partizani albanés.

Ya en la campaña 2018/2019 aterrizó en España para jugar cinco años en el Fundación Cajasol Andalucía y convertirse en su capitana.

Tras esta etapa, Winderlys Medina comenzó su aventura en el Heidelberg Volkswagen con dos temporadas en las que se convirtió en «pieza clave en el crecimiento del club, su asentamiento en la élite» y en la consecución del título de Liga Iberdrola 2024/2025 y el subcampeonato de Copa de la Reina de 2025.

Winderlys Medina abandonó la entidad colegial e inició una aventura en el Terville-Florange OC de la liga francesa, una etapa que cierra para reincorporarse al conjunto del Pabellón Miguel Solaesa con el objetivo de «seguir reescribiendo su historia».

Con el fichaje de la receptora venezolana, el Heidelberg Volkswagen continúa dando forma a su plantilla de la temporada 2026/2027 tras los fichajes de Ale del Burgo, Louise Sansó, la colombiana Dayana Segovia, María Pérez y la propia venezolana.

En el apartado de salidas figuran la argentina Sofía Tummino, la chilena Beatriz Novoa, Cara McKenzie, Anlène van der Meer, Patricia Aranda y la capitana Lola Hernández que, tras 12 años enrolada en las filas del Heidelberg Volkswagen y su cantera, ha puesto rumbo al Charleroi belga. EFE

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