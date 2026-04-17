La Venezuela pos-Maduro es «apetecible» para los inversores, según el CEO de un nuevo fondo

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La Venezuela pos-Maduro es muy «apetecible» para inversionistas, afirmó el jueves la CEO del Grupo Cisneros, que anunció un fondo de inversión por 1.000 millones de dólares para financiar sectores claves en la recuperación económica del país.

Cisneros, un importante conglomerado venezolano de medios y servicios de telecomunicaciones, dijo apostar por la reactivación económica del país, tras los cambios legales que adelanta la presidenta Delcy Rodríguez. La mandataria interina gobierna el país desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidense en enero pasado.

«Venezuela ya es extremadamente apetecible, por lo menos para muchos inversionistas», dijo Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros, en rueda de prensa en Caracas.

«Han sido muy interesantes las conversaciones con inversionistas. En el ‘roadshow’ (de presentación) que hemos tenido para levantar el capital, tanto el americano como el latinoamericano se sienten que con el respaldo de Estados Unidos esto ya es una oportunidad que tiene sentido», agregó.

El grupo prevé invertir los recursos del fondo, registrado en Estados Unidos, en sectores como el inmobiliario, el turismo, salud y agricultura. No planea financiar planes en petróleo y minería.

El gobierno de Rodríguez reformó las leyes de hidrocarburos y minería para abrirse al sector privado nacional y extranjero, bajo presiones del gobierno de Donald Trump. Desde entonces, Venezuela ha vuelto a ser un mercado atractivo para invertir.

Cisneros apuntó que por ahora, el fondo cuenta con dos tercios del capital asegurado por inversionistas estadounidenses. Estiman que de cuatro o cinco meses puedan cumplir con todos los pasos administrativos y regulatorios que exige Estados Unidos.

«Estaremos listos en aproximadamente un año (…) Sin embargo, si todas las reformas en el país que deben darse en muchos sectores siguen adelante, podemos también ir en línea con ello. Hacen falta muchos cambios para ofrecerle al inversionista todas las condiciones necesarias para que puedan llegar», acotó Cisneros.

La organización empresarial cuenta con sedes principales en Caracas y Miami.

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