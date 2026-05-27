La venta de coches en la Unión Europea repuntó un 5,1 % en abril

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Bruselas, 27 may (EFE).- La venta de coches nuevos en la Unión Europea aumentó un 5,1 % en abril respecto al mismo mes de 2025, mientras que los vehículos eléctricos puros elevaron su cuota de mercado acumulada hasta el 19,7 %, frente al 15,3 % de un año antes, informó hoy la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

En total se matricularon 972.314 vehículos nuevos en abril en el conjunto de la UE, un mercado que, según ACEA, siguió beneficiándose de la «fuerte demanda de una gama de tecnologías electrificadas», apoyada por incentivos fiscales en varios países europeos, pese a la persistencia de la incertidumbre geopolítica.

Entre enero y abril de 2026 las matriculaciones crecieron un 4,2 %, hasta 3,79 millones de unidades, indicó la patronal europea del motor en un comunicado.

Por tipo de motor, los híbridos no enchufables consolidaron su liderazgo en la UE en los cuatro primeros meses del año, con una cuota del 38,2 %, frente al 19,7 % de los eléctricos puros y el 9,6 % de los híbridos enchufables.

En paralelo, los vehículos de gasolina y diésel siguieron perdiendo peso y representaron conjuntamente el 30,2 % de las matriculaciones, frente al 38,1 % de hace un año.

Auge del eléctrico Las matriculaciones de eléctricos puros crecieron un 33,8 % en el acumulado anual, hasta 746.899 unidades, impulsadas especialmente por Alemania (+41,3 %), Francia (+48,2 %) e Italia (+73,1 %).

Los híbridos enchufables aumentaron un 26 %, con fuertes avances en Italia (+99,2 %) y España (+64,3 %).

España registró 106.862 matriculaciones en abril, un 8,4 % más que un año antes, y acumuló 407.389 unidades entre enero y abril, un 7,8 % más.

En el mercado español, destacaron los aumentos de los eléctricos puros (+41,9 %) y de los híbridos enchufables (+64,3 %), mientras que las ventas de gasolina retrocedieron un 18,6 % y las de diésel un 27,4 %.

Despegan BYD, Chery y Tesla

Por fabricantes, el grupo Volkswagen mantuvo el liderazgo en la UE entre enero y abril con una cuota del 26,7 %, seguido de Stellantis (17,1 %) y del grupo Renault (10,1 %).

Entre las marcas con mayor crecimiento destacaron varios fabricantes chinos.

BYD disparó sus matriculaciones un 152,9 % en la UE en los primeros meses del año, hasta 71.863 unidades, y alcanzó una cuota de mercado del 1,9 %, mientras que Chery avanzó un 267,1 %, hasta 48.364 vehículos y un 1,3 % del mercado.

Tesla también aumentó sus ventas un 61,7 %, hasta 67.389 unidades, con una cuota del 1,8 %.

Asimismo, el grupo chino Geely, que incluye también marcas como Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co o Smart, elevó sus matriculaciones un 0,7 %, hasta 96.551 unidades, con una cuota de mercado del 2,5 %.

Con la contribución también de SAIC y Lapmotor, los fabricantes chinos llegaron a una cuota conjunta del 8,5 % del mercado de la UE. EFE

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