La venta de fármacos para aliviar la resaca alcanza en Rusia su máximo en tres años

Moscú, 18 dic (EFE).- La venta de fármacos para aliviar la resaca en Rusia se incrementó en un 27 % en entre enero y octubre de 2025 y alcanzó su máximo en tres años, una situación que las farmacéuticas rusas atribuyen al incremento de la competitividad y la creciente tendencia de los rusos a un modo de vida sano.

Según informó el periódico ruso RBC, citando una investigación de la agencia DSM Group, durante los primeros diez meses de este año se vendieron 1,96 millones de paquetes de estas medicinas por un monto de 803 millones de rublos (poco más de 10 millones de dólares), un 27 % mas que durante el mismo período de 2024.

Entre enero y octubre de 2022, en Rusia se vendieron 1,7 millones de paquetes de este tipo de medicinas por un monto de 648 millones de rublos (9,63 millones de dólares).

En el mismo período de 2023 se vendieron 1,5 millones de paquetes (266 millones de rublos – 3,15 millones de dólares), mientras que en 2024 la cifra creció a 1,6 millones (630 millones de rublos – 6,81 millones de dólares).

El medio más popular para aliviar la resaca en Rusia en 2025 fue el Alka-Seltzer de la alemana Bayer, el 23 % del total, seguido de cuatro marcas de suplementos nutricionales que el periódico no nombra.

Según RBC, este crecimiento está vinculado a la reducción de la venta de bebidas alcohólicas en el país: las estadísticas del regulador ruso del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas Rosakotabakkontrol apuntan a una caída del 9,8 % del consumo, al aumento de la competitividad en el mercado laboral ruso y a las campañas publicitarias que promueven el consumo de suplementos nutricionales.EFE

