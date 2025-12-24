La venta de juguetes en Argentina cae un 6,9 % interanual en unidades en Navidad

2 minutos

Buenos Aires, 24 dic (EFE).- La venta de juguetes en Argentina registró una caída interanual del 6,9 % en unidades durante la campaña de Navidad, de acuerdo con un informe difundido este miércoles por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Según el relevamiento sectorial, el resultado estuvo signado por «un consumo más cauteloso, restricciones presupuestarias en los hogares y decisiones de compra más racionales por parte de las familias».

La entidad señaló que, pese al retroceso interanual, el desempeño de diciembre fue mejor al esperado y mostró una recuperación frente a noviembre, mes en el que las ventas habían registrado una baja más pronunciada.

De acuerdo con el informe, el comportamiento del mercado estuvo fuertemente influenciado por promociones, descuentos y opciones de financiación, con una elevada participación de compras realizadas a último momento, en los días previos a Nochebuena.

En cuanto a los medios de pago, la CAIJ indicó que cerca del 95 % de las operaciones se realizaron a través de tarjetas, billeteras virtuales y otros instrumentos electrónicos, favorecidas por la oferta de cuotas sin interés, mientras que el uso de efectivo fue marginal.

El documento precisó que las ventas por canales digitales se mantuvieron estables y representaron alrededor del 25 % del total, mientras que el comercio físico tradicional registró una caída cercana al 10 %, lo que explicó el resultado negativo global del sector.

Respecto al gasto promedio, las compras en jugueterías de barrio se ubicaron en torno a los 19.000 pesos (unos 13 dólares) por producto, en supermercados alrededor de los 10.000 pesos (7 dólares) y en cadenas especializadas cerca de los 45.000 pesos (30 dólares).

El informe destacó que no se registraron aumentos de precios en el sector a lo largo del año y que el desempeño fue dispar entre la producción nacional, impulsada por precios estables y una relación precio-calidad, y los juguetes importados, afectados por los «precios fluctuantes y desalineados con la realidad del mercado argentino».

Según la cámara, los artículos de menor valor concentraron el mayor volumen de ventas, mientras que los juguetes de alto precio y aquellos vinculados a licencias internacionales se vendieron menos durante la campaña. EFE

fpe/cpy