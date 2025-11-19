La venta de oro del FMI, entre las medidas para hacer frente a la deuda africana, indica un informe para el G20

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, acogió con satisfacción el martes un informe encargado por el G20 en el que se propone vender parte de las «reservas de oro» del FMI y revisar las prácticas crediticias para atajar la deuda de África.

Ambas propuestas figuran en un estudio de expertos encargado para la primera cumbre del G20 en África, que reunirá a unos 20 jefes de Estado en Johannesburgo este fin de semana.

«A nivel mundial, más de 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en educación o salud», indicó el documento entregado a Ramaphosa.

«Los gobiernos están literalmente incumpliendo sus compromisos de desarrollo para cumplir con sus obligaciones de deuda», añadió, citando cifras que indican que la deuda pública de los países en desarrollo superó los 31 billones de dólares en 2024.

El G20 debería colaborar con el FMI y el Banco Mundial para crear un plan de refinanciamiento de la deuda para los países de bajos ingresos y vulnerables, sugiere el informe.

Una forma de hacerlo sería vender parte de las decenas de millones de onzas de oro que posee el FMI, afirmó el director del Panel de Expertos de África, que es el exministro de Finanzas de Sudáfrica Trevor Manuel.

El oro del FMI esta contabilizado en sus balances según su precio histórico de 50 dólares la onza, a pesar de que actualmente el metal se vende a más de 4.000 dólares la onza en el mercado, señaló.

La propuesta consiste en crear un mecanismo transparente para la venta de parte de este recurso para financiar a los países con problemas de endeudamiento, explicó Manuel.

«Hay muchos detalles que se pueden y se deben resolver, pero es una solución que tenemos ante nuestros ojos y que no tiene por qué costar dinero», afirmó.

Tras recibir el informe, Ramaphosa dijo que era «bueno saber (…) que hay una reserva de oro en el FMI».

«Este es el tipo de recurso que se puede poner a disposición para garantizar o financiar, en parte, la deuda de muchos países del Sur Global», afirmó.

