La venta de vehículos en Puerto Rico de enero a noviembre cayó un 9,8 %

San Juan, 11 dic (EFE).- La venta de vehículos en Puerto Rico durante los primeros once meses del corriente año 2025 ha tenido una disminución de 9,8 % en comparación con el año pasado 2024, informó este jueves el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en la isla.

Y es que, según detalló en un comunicado de prensa el presidente de GUIA, José Ordeix, en términos acumulativos en el periodo de enero a noviembre de 2025 el mercado refleja un volumen de 99.545 unidades vendidas, una contracción de 9,8 % ante las 110.344 reflejadas en el mismo periodo durante el 2024.

Parte de este detrimento se vio reflejado en el pasado mes de noviembre, cuando se totalizaron 9.351 vehículos vendidos, un 13,9 % menos de los que se vendieron el mismo mes el año pasado de 10.864.

No obstante, Ordeix resaltó que en noviembre «se reflejó una recuperación de las ventas de flota alineada a la tendencia creciente» durante este periodo con 2.079 unidades, reflejando un crecimiento de 55,1 % frente a las 1.340 unidades vendidas en noviembre de 2024.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico. EFE

