La ventaja de Fujimori sobre Sánchez crece a 33.432 votos en Perú, con escrutinio al 99 %

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Lima, 16 jun (EFE).- La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre su rival izquierdista Roberto Sánchez subió a 33.432 votos cuando el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial de Perú, celebrada el 7 de junio, llegó este martes al 99,05 % y sólo resta incluir los votos de las actas impugnadas por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,092 % del sufragio con 9.125.179 votos, mientras que el de Juntos por el Perú recibe el 49,908 % con 9.091.747 votos.

Nueve días después de la segunda ronda electoral, aún quedan 881 actas de votación impugnadas que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.

En los jurados especiales, las actas son revisadas por sus miembros para resolver las quejas presentadas generalmente por los grupos políticos en contienda, y de persistir las diferencias son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.

Hasta la fecha, los jurados electorales han recibido 1.661 actas de votación impugnadas, de las cuales el 93,5 % ya fueron resueltas.

Sin embargo, han pasado a la etapa del recuento de votos 177 actas, de las cuales 69 han tenido ya la audiencia pública y quedan más del 60 % por realizarse, según la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral en el país.

Una portavoz del JNE reiteró el lunes que el plazo máximo para la proclamación de los resultados finales de la segunda vuelta presidencial es a mediados de julio, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental (2026-2031). EFE

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