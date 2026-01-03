La vicepresidenta asegura que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela

1 minuto

Caracas, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela», reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión. EFE

sc/lb/lnm

(foto) (video)