La vicepresidenta de Colombia denuncia que su vida y la de su familia corren peligro

1 minuto

Bogotá, 27 feb (EFE).- La vicepresidenta y ministra de la Igualdad de Colombia, Francia Márquez, denunció este jueves que su vida y la de su familia corren peligro por las denuncias sobre corrupción que ha hecho y por «señalar lo que está mal».

«Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán, no me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo», expresó Márquez en un comunicado. EFE

jga/joc/enb

(foto)