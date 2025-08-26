La vicepresidenta de Colombia inicia en Etiopía su tercer viaje a África

Nairobi, 26 ago (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, llegó a Etiopía en el inicio de una nueva gira de «reconexión» con África, su tercer viaje al continente, que la llevará también hasta el próximo 1 de septiembre a Mozambique, Madagascar y Nigeria.

Según informaron la pasada noche a través de la red social X la Vicepresidencia colombiana y el Gobierno etíope, Márquez aterrizó este lunes en Adís Abeba, la capital etíope, acompañada de su delegación.

La mandataria fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Bole por la ministra etíope de Sanidad, Mekdes Daba, y por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Berhanu Tsegaye (con rango de viceministro).

«Con esta visita oficial, Colombia le apuesta decididamente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales en áreas estratégicas como comercio, cultura, conectividad aérea, cambio climático, transición energética, biodiversidad, turismo y construcción de paz», detalló la Vicepresidencia.

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país africano destacó que «se espera que la vicepresidenta mantenga conversaciones con altos funcionarios del Gobierno» y señaló que la delegación de Márquez incluye a unas cincuenta personas.

En un comunicado, la Vicepresidencia colombiana indicó que «esta misión de reconexión con África, es una iniciativa del Gobierno (…) para fortalecer la agenda diplomática internacional desde el sur global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva y convergencia regional, así como en seguridad humana y justicia social».

Asimismo, las autoridades colombianas señalaron que se prevé la firma de acuerdos y la profundización de otros en los ámbitos comercial, cultural y diplomático, además de reuniones bilaterales con responsables gubernamentales y «encuentros para promover oportunidades de inversión y exportación en sectores como producción agropecuaria».

También «se explorarán mecanismos para fortalecer la cooperación» en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, lanzada por la Unión Africana (UA) en 2019.

Márquez empieza su viaje en Etiopía y de ahí viajará el miércoles a Mozambique, de donde se desplazará un día después a Madagascar.

A continuación, la vicepresidenta viajará el sábado a Nigeria, donde culminará su visita a África el lunes 1 de septiembre, cuando está previsto que regrese a Bogotá.

Con las visitas realizadas en 2023 por Márquez, Colombia abrió embajadas en Senegal y Etiopía, además de consolidar su relación diplomática «con Sudáfrica, Kenia, Ghana, Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria». EFE

