La violencia contra líderes sociales persiste en Colombia, con 165 asesinatos en 2025

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Bogotá, 14 abr (EFE).- La violencia contra líderes sociales en Colombia persistió en 2025, año en que fueron registrados 165 asesinatos y 874 agresiones, lo que supone un incremento del 5 % frente a 2024, según el informe anual de la ONG Somos Defensores publicado este martes.

El documento, basado en cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), advierte que la situación sigue siendo crítica, especialmente para las mujeres, que representaron el 15 % de las víctimas mortales, con 27 asesinatos, un aumento del 42 % respecto al año anterior.

Además, el informe alerta sobre la persistencia de altos niveles de impunidad pues entre enero de 2002 y septiembre de 2025 se contabilizaron 1.840 asesinatos de personas defensoras, de los cuales solo el 12 % han llevado a sentencias condenatorias. EFE

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