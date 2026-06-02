La violencia de bandas ha causado 2.310 muertes en Haití en cinco meses, según la ONU

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Ginebra, 2 jun (EFE).- La violencia de bandas en Haití en lo que va de año ha causado al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos, indicó este martes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En los cinco primeros meses de 2026 las bandas, que controlan buena parte de Puerto Príncipe y otras zonas del país, perpetraron al menos 99 secuestros, agregó en rueda de prensa la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

Además, 699 personas, especialmente mujeres y niñas, han sido víctimas de violencia sexual, y cientos de menores siguen en manos de redes de trata, añadió la fuente oficial.

En este contexto, la apertura de dos unidades judiciales especializadas en el país para combatir todos estos crímenes podría suponer «un paso significativo hacia la lucha contra la impunidad generalizada», destacó Hurtado.

«Si funcionan correctamente, deberían ser un paso inicial para facilitar los procesos de rendición de cuentas, garantizando que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación», agregó.

Las dos nuevas unidades podrían ayudar a reforzar el Estado de derecho, el combate de la corrupción y la confianza pública «en un sistema judicial altamente disfuncional», señaló la portavoz. EFE

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