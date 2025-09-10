The Swiss voice in the world since 1935

La violencia se extiende a cárceles de Nepal y deja 5 muertos, motines, e intentos de fuga

Katmandú, 10 sep (EFE).- Al menos cinco personas murieron en un motín en un complejo penitenciario en el oeste de Nepal, elevando a 30 la cifra total de fallecidos por la violencia que sacude al país, mientras las protestas continuaban esporádicamente la pasada noche a pesar de la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

El incidente se registró en una prisión y reformatorio juvenil de la región, donde 149 reclusos y 76 menores intentaron una fuga masiva. La Policía Armada abrió fuego para controlar la situación, causando la muerte a cinco personas e hiriendo a otras siete, según el diario The Kathmandu Post.

Según un recuento elaborado por EFE con información de diversos hospitales y medios locales, al menso 25 personas murieron el lunes, en la primera jornada de protestas violentas, entre ellas Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal y que murió en el incendio de su residencia provocado por manifestantes.

La violencia del martes también incluyó fugas masivas en otras cárceles, con una estimación oficial de 1.500 presos escapados en todo el país.

El Parlamento, la Oficina de la Presidencia, el Tribunal Supremo y las residencias de al menos dos docenas de ministros, entre ellas la vivienda privada de Oli, fueron incendiados ayer, al igual que las oficinas del Kantipur Media Group, el mayor conglomerado de prensa del país.

Las protestas estallaron el lunes después de que el Gobierno prohibiera 26 redes sociales, una medida que la juventud nepalí interpretó como un ataque a la libertad de expresión, en un contexto de profundo descontento por la corrupción y la desigualdad. EFE

