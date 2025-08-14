La violencia sexual en los conflictos aumentó en 2024 y se concentró en África

3 minutos

Naciones Unidas, 14 ago (EFE).- La violencia sexual cometida en los conflictos de todo el mundo aumentó en 2024 y se concentró en África, según un informe publicado este jueves por Naciones Unidas que habla de 4.600 supervivientes de esta lacra, usada como táctica de guerra, tortura, terrorismo y represión política, un 25 % más que el año anterior.

«Aunque estas cifras alarmantes no reflejan la escala y prevalencia global de estos crímenes, el informe transmite la gravedad y brutalidad de esta lacra, con mayor número de casos registrados en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití, Somalia y Sudán del Sur», indica un comunicado.

De Latinoamérica se señala a Colombia, en medio de las hostilidades entre grupos armados y fuerzas del gobierno, y su reporte de la Unidad Nacional de Víctimas de 2024, que cita un millar de casos de violencia sexual contra mujeres y un centenar contra hombres y otras identidades de género, un incremento del 68 %.

Y de Asia, a Birmania, donde se citan reportes de violencia sexual contra personas de todo género y orientación sexual especialmente crudos, incluyendo ejecuciones de mujeres tras violaciones por parte de militares, así como tráfico y esclavitud sexual de refugiadas y niñas de la minoría rohinyá en su huida a otros países.

El «Informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con conflictos», elaborado por mandato del Consejo de Seguridad, destaca que esta se exacerbó en 2024 ya que hubo «niveles récord de desplazamiento y un incremento en la militarización» de esos conflictos.

Las mujeres siguen constituyendo la «abrumadora mayoría de víctimas», un 92 %, pero también surge una «tendencia prominente»: la violencia sexual perpetrada en entornos de detención formales e informales, como formas de tortura, humillación u obtención de información, sobre todo contra hombres y niños.

En este último apartado de la detención, se cita específicamente a Israel y a Palestina, Libia, Birmania, Sudán, Siria, Ucrania y Yemen.

En total, hay un conjunto de 63 acusados de violencia sexual, tanto países como actores no estatales, sobre todo en países africanos, y aunque el documento sostiene que su cumplimiento del derecho internacional es bajo, varios de ellos sí han impulsado compromisos formales para corregir este problema.

Entre las nuevas inclusiones en la lista del informe están el grupo Résistance pour un Etat de Droit Tabara de la RDC, entre otras cosas por «violación masiva»; así como dos entidades estatales libias, una de lucha contra terrorismo y otra contra inmigración ilegal, y otra no estatal de ese país, la Agencia de Seguridad Interna.

Menciona también el conflicto en Israel y los territorios ocupados palestinos: el grupo islamista Hamás está en la lista por «bases razonables» para creer que algunos rehenes llevados a Gaza fueron sujetos a violencia sexual en cautividad, más «información clara y convincente» de ello durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

En el informe, además, se introduce por primera vez un apéndice con potenciales denuncias por violencia sexual para el año que viene, en el que han sido incluidos las fuerzas armadas y de seguridad de Israel y las de Rusia, principalmente por «violaciones en entornos de detención», indica, si bien reconoce dificultades para verificar los casos. EFE

nqs/fjo/ad