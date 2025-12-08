La violinista granadina María Dueñas deslumbra en el concierto los Nobel

Caty Arévalo

Estocolmo, 8 dic (EFE).- La violinista granadina María Dueñas, de 23 años, ha deslumbrado a los galardonados con el Premio Nobel en 2025 y a los reyes de Suecia con “un concierto innovador, lleno de energía y profundidad filosófica” en la Sala de Conciertos de la capital sueca.

“Ha sido un honor haber podido contribuir, a través de mi violín, a transmitir el valor universal de la música y su capacidad para revelar lo invisible y atravesar barreras”, ha explicado Dueñas a EFE tras su formidable interpretación, que ha levantado una ovación de más de cinco minutos por parte del público presente en la misma sala donde el miércoles se entregarán los Nobel.

Entre el público estaban presentes los galardonados con el Premio Nobel en 2025 y los reyes, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

La violinista ha actuado junto a Semyon Bychkov, director de la Filarmónica Checa, y a la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo.

Dueñas ha interpretado para la ocasión el “Concierto para violín en mi menor de Felix Mendelssohn-Bartholdy”, que el pianista romántico alemán compuso para su amigo de la infancia y virtuoso del violín Ferdinand David.

“Me ha hecho especial ilusión interpretar ese concierto porque fue muy innovador para su época. Es una de esas partituras que te marcan para siempre, porque plantea preguntas trascendentales que emocionan, como las que en algún momento se hicieron los galardonados con el Nobel para llegar a donde han llegado”, ha señalado la violinista.

Dueñas, que tras conseguir una beca internacional se trasladó a estudiar música en Alemania, donde reside actualmente, ha tocado un violín Nicolò Gagliano de 1714, cedido por el Fondo Alemán de Instrumentos Musicales.

«Un viejo amigo» para una persona de 23, que lleva tocando este instrumento desde hace una década.

El programa también ha incluido obras de Bryce Dessner (Mari) y de Antonín Dvořák (Novena sinfonía Del Nuevo Mundo), “compositores pioneros y visionarios que conectan con el espíritu del Nobel: la búsqueda de la verdad desde unos principios éticos incuestionables, la belleza y la celebración del progreso humano”, cuenta Dueñas.

Inspiración compartida

Preguntada por qué sintió cuando le plantearon interpretar el concierto en homenaje a los Nobel, confiesa que una mezcla de “orgullo, agradecimiento y responsabilidad”.

“Interpretar ante científicos, escritores y activistas que han cambiado el mundo con su trabajo y su visión ha sido un reto. También una oportunidad de poner en valor la música, como un lenguaje universal en este mundo tan fragmentado”, subraya.

“Estoy profundamente agradecida por poder aportar mi música a este momento de inspiración compartida”, añade emocionada.

Pese a su juventud, Dueñas es toda una estrella en el panorama musical clásico, donde ha colaborado con directores como Manfred Honeck, Herbert Blomstedt, Yannick Nézet-Séguin o Gustavo Dudamel.

Empezó a tocar el violín a los 6 años, cuando tras ver el instrumento sintió curiosidad hacia él, confiesa. A los 11 años ya era reconocida como una prodigiosa de este instrumento. Nadie en su familia se había dedicado antes a la música, su padre es guardia civil y su madre profesora.

La familia dejó su vida en Granada en 2016 para trasladarse a Dresde con ella. Sus dos hermanas pequeñas han seguido sus pasos, una con el violín y otra con el chelo. Su padre la acompañaba esta tarde en Estocolmo en el concierto en homenaje a los Premios Nobel. EFE

