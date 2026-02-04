La visita de León XIV a Perú este año está segura»al 80 %» afirma la Conferencia Episcopal

3 minutos

Lima, 4 feb (EFE).- El papa León XIV está programando una visita a Perú en noviembre o comienzos de diciembre de este año, un viaje que sería el primero del pontífice a América para reencontrarse con el país donde desarrolló la mayor parte de su vida pastoral, según anunció este miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de la diócesis de Lurin, Carlos García.

La visita tendrá lugar «en noviembre, máximo en la primera semana de diciembre, al 80 %, porque hay una estructura que se mueve», explicó García en una rueda de prensa tras regresar a Lima después de una visita ad limina que realizaron los 46 obispos peruanos al Vaticano, donde estuvieron reunidos con León XIV.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también ostenta y donde se le considera «el papa peruano» tras haber ejercido como obispo de Chiclayo.

«El actual presidente (de Perú, José Jerí), como la presidenta anterior (Dina Boluarte) ya le habían dirigido una carta (de invitación), y esa carta vale para la visita. Ya está hecha la invitación, falta que los encargados lo procesen», apuntó García.

El presidente de los obispos peruanos dedujo que, además de visitar Lima, casi con toda probabilidad el pontífice acudirá a la que fue sede de su diócesis, la ciudad septentrional de Chiclayo.

García remarcó que los otros lugares que pueda visitar León XIV en el territorio peruano dependerán de su tiempo y de las posibilidades geográficas que tenga para trasladarse, si bien mencionó la Amazonía o la ciudad andina de Cusco.

El obispo indicó que en la reunión que mantuvieron con el papa solo habló de Perú y no anticipó si el viaje incluirá una gira por otros países de Latinoamérica, al tiempo que indicó que en marzo se establecerá la comisión organizadora del viaje.

En la reunión del papa con los 46 obispos peruanos, García recordó que se desarrolló en un ambiente de fraternidad en el que compartieron un almuerzo y luego una conversación sobre los problemas y desafíos de cada una de las diócesis.

«Nos sentíamos en Perú estando en Roma. Al saludarnos uno por uno por nuestro nombre y recordar que un día estuvo sentado en este lugar como obispo de Chiclayo. No ha perdido esa dimensión de pertenencia a nuestra patria sin olvidar su misión como padre universal», dijo el presidente de CEP.

García recordó que, en su discurso a los obispos peruanos, el papa resaltó que «Perú está en el corazón del papa, quiere al Perú y lo recuerda todos los días». EFE

fgg/dub/fpa

(foto) (vídeo)