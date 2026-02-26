La visita del papa, un reto logístico, de movilidad y de seguridad, según Gobierno español

2 minutos

Madrid, 26 feb (EFE).- La visita del papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio, supondrá un reto logístico, de movilidad y de seguridad, destacó el Ministerio español de Defensa tras la reunión este jueves de la ministra Margarita Robles con el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo.

La visita del pontífice «sacará a miles de personas a la calle y supondrá un reto logístico, de movilidad y de seguridad y, seguro, nuestro país estará a la altura», señaló el Ministerio de Defensa en un mensaje en redes sociales.

El encuentro de Robles y monseñor Piero Pioppo se enmarca en los preparativos del viaje del papa a España, ya confirmado por la Santa Sede.

Un viaje que, según aseguró este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, tendrá una doble vertiente: su sentido pastoral y la dimensión oficial, al tratarse de un jefe de Estado.

Como tal, precisó, habrá una serie de actos protocolarios con autoridades y poderes del Estado, lo que, a su juicio, servirá «para intensificar» las relaciones de la Santa Sede con el Estado español y, «por ende, repercutirá en el bien común de toda la sociedad».

Así, León XIV intervendrá ante las Cortes españolas en una sesión solemne de ambas cámaras (Congreso y Senado), según informaron a EFE fuentes parlamentarias.

Además de Madrid, el viaje del papa incluye otras dos etapas, Barcelona y las Islas Canarias (Atlántico).

El papa estadounidense-peruano visitará España apenas un mes después de cumplir un año de pontificado -fue elegido el 8 de mayo de 2025- y tras un semestre marcado por una intensa agenda viajera que le llevará el 28 de marzo al Principado de Mónaco y del 13 al 23 de abril a África. EFE

td/ram/ms/lss