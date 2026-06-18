La visita del papa León XIV a Perú durará entre ocho y diez días, según la Presidencia

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Lima, 18 jun (EFE).- La visita que hará el papa León XIV a Perú en la primera mitad de noviembre durará entre ocho y diez días, según anticipó la Presidencia de Perú en un comunicado con declaraciones del presidente interino, José María Balcázar, después de la audiencia sostenida este jueves con el pontífice en el Vaticano.

Balcázar señaló que León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y posiblemente Puno e Iquitos.

Según el comunicado, el líder del catolicismo «expresó su gran entusiasmo» por volver a Perú, país en el que realizó la mayor parte de su vida pastoral y donde ejerció como obispo, lo que le hizo asumir la nacionalidad peruana y sentirse identificado particular con la ciudad norteña de Chiclayo.

«Está enterado perfectamente de todo lo que significan las elecciones que hemos tenido», refirió el mandatario, quien dijo que el papa conoce también el problema de la inseguridad en el país y está orando para que los migrantes sean tratados humanamente y se tenga mucho respeto por los derechos humanos.

«Asimismo, el santo padre transmitió un profundo mensaje de unidad para todos los peruanos orando por la paz, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación», concluyó la Presidencia.

En su visita al Vaticano, que se prolongó durante unas dos horas, Balcázar estuvo acompañado por una delegación oficial en la que también estaban los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; de Educación, María Esther Cuadros; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes. EFE

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