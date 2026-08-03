La votación anticipada comienza en Florida con una ventaja republicana en la inscripción

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Miami (EE.UU.), 3 ago (EFE).- La votación anticipada para las elecciones primarias comenzó este lunes en Florida (EE.UU.), donde los republicanos buscan defender su liderazgo con una ventaja de casi 38 % en votantes registrados sobre los demócratas, pero con la caída de popularidad del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los ciudadanos pueden a partir de ahora votar para los comicios primarios del 18 de agosto, que definirán a los candidatos para gobernador de Florida, los 28 escaños federales de la Cámara de Representantes y el puesto en el Senado que dejó vacante Marco Rubio cuando aceptó ser secretario de Estado de Trump en 2025.

Para la elección federal del 3 de noviembre, los republicanos parten con una ventaja estructural en Florida, con más de 5,5 millones de votantes afiliados a este partido frente a 4,04 millones de demócratas de un total de 13,42 millones de electores potenciales, según datos del Departamento de Estado de Florida.

Florida, considerado antes un estado bisagra, péndulo o púrpura, se ha inclinado a la derecha, pues en 2020 había 5,31 millones de demócratas registrados frente a 5,21 millones de republicanos.

Aún así, la elección causa expectación porque la popularidad del presidente Trump ha caído en el estado al igual que a nivel nacional, como muestra una encuesta de la Universidad del Norte de Florida (UNF), que el 20 de julio informó de una desaprobación del mandatario de 51 % frente a un 48 % de aprobación.

Además, los demócratas señalan posibilidades tras la elección en diciembre de Eileen Higgins, la primera alcaldesa demócrata de Miami en más de 30 años, y la de Emily Gregory, quien ganó en marzo una elección especial que arrebató a los republicanos un escaño estatal de Florida que incluye Mar-a-Lago, el club de Trump.

La principal contienda local definirá quién reemplazará al actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, una contienda en la que el partido en el poder aún debe decidir entre Byron Donalds, congresista federal apoyado por Trump, el vicegobernador Jay Collins y el ultraderechista James Fishback.

Entre los demócratas, sin un gobernador en Florida desde 1999, lidera David Jolly, un exrepublicano que fue congresista federal de 2014 a 2017.

También acapara la atención la lucha por el Senado, en la que la republicana Ashley Moody, ex fiscal general de Florida, busca conservar de manera definitiva el escaño al que llegó como reemplazo de Marco Rubio.

En las elecciones legislativas, los republicanos gozan del nuevo mapa electoral que aprobó DeSantis este año para eliminar la ventaja de los demócratas en cuatro escaños después de los comicios de 2024 en los que Florida eligió a 20 representantes federales republicanos y ocho demócratas. EFE

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(foto)(vídeo)