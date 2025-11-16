La votación en el referéndum en Ecuador arranca con una notable afluencia a las urnas

Quito, 16 nov (EFE).- Un 12 % de los más de 13,9 millones de electores convocados a las urnas depositaron su voto durante la primera hora del referéndum de este domingo de Ecuador, en el que se responde a cuatro preguntas, entre ellas sobre una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna y para permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en el primer informe sobre el avance del proceso, con corte a las 8:00 hora local (13:00 GMT), destacó que el hecho de que en una hora haya sufragado el 12 % de los electores «refleja una participación activa por parte de la ciudadanía».

Atamaint formuló un llamamiento para que la población acuda a las urnas durante la jornada «de manera ordenada».

Asimismo, informó de que la jornada de votación en el exterior avanza «con absoluta normalidad» y ya concluyó en Australia, Corea del Sur, Japón, China e Indonesia.

Como única novedad, señaló el hecho de que el presidente de una mesa electoral en la localidad de Muisne, en la provincia costera de Esmeraldas, sustrajo cuatro papeletas.

Los militares detectaron la anomalía y le entregaron a las autoridades correspondientes, dijo al recordar que el código penal sanciona con prisión de seis meses a dos años a quien sustraiga o sustituya fraudulentamente papeletas de votación.

Atamaint aseguró que la totalidad de las mesas electorales se instalaron con «absoluta normalidad» y detalló que el 82,1 % fueron integradas por sus miembros principales, un 14,29 % por suplentes de la misma junta y un 2,33 % con los de otras mesas electorales.

Además, un 1,36 % fue conformado por ciudadanos que se encontraban en la fila de votación, en cumplimiento de la normativa electoral, en caso de que no se haya logrado integrar la mesa con las personas designadas con anterioridad.

La presidenta recordó que se mantiene la prohibición de fotografiar el voto, por lo que formuló llamado a los ciudadanos para evitar sanciones y ejercer el derecho al voto «de manera libre y secreta».

Más de 13,9 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para responder también a la posibilidad de reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y eliminar la financiación pública a partidos políticos, de modo que solo puedan financiarse con recursos privados. EFE

