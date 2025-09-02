La Vuelta 2025 supera su ecuador con una emboscada en Bilbao

Larra Belagua (Navarra, España), 2 sep (EFE).- Bilbao supone el cruce del ecuador de la octogésima edición de la Vuelta a España con la disputa este miércoles de la undécima etapa, en la que se ha preparado un itinerario que puede considerarse una auténtica emboscada con la ascensión de siete cotas a lo largo de todo el recorrido.

La etapa tendrá la salida y la llegada en Bilbao, partiendo desde el exterior del estadio de San Mamés para concluir en la misma meta que en los últimos años, desde que regresó la carrera a la capital vizcaína, en la Gran Vía Diego López de Haro.

Los corredores deberán completar un recorrido de 157,4 kilómetros con un desnivel acumulado de 3.185 metros que tendrán su punto culminante en la doble ascensión al alto del Vivero y la final al alto de Pike, antes de afrontar los últimos 8 kilómetros en descenso.

A pesar de haber albergado en trece ocasiones el final de la Vuelta en sus ochenta ediciones, esta undécima etapa partirá y finalizará en Bilbao, en lo que será la primera en línea con salida y meta en la ciudad desde 1963.

El Vivero tiene 4,2 kilómetros de ascensión con rampas de hasta el 14%, mientras que en la corta ascensión de Pike (2,3 km) los ciclistas se encontrarán ante rampas de hasta el 20%, un par al 16% y tres más al 15%.

El director técnico de la Vuelta, Fernando Escartín, destaca que las ascensiones al Balcón de Bizkaia y la doble al Vivero deberán seleccionar la carrera antes de afrontar «la corta pero dura subida a Pike Bidea a pocos kilómetros de la meta en Bilbao».

Desde que la Vuelta regresó a Bilbao en 2011, tras 33 años de ausencia, en la línea de meta de la Gran Vía se han impuesto el español Igor Antón (2011), los belgas Jens Keukelaire (2016) y Philippe Gilbert (2019) y el también español Marc Soler (2022).

– Etapa 11: Bilbao – Bilbao, 157,4 km

. Salida neutralizada: 13.30 horas (11.30 GMT)

. Salida real: 13.51 horas (11.51 GMT)

. Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)

. Promedio intermedio: 43 km/h

. Sprint Bonificado: Alto de Pike, 149,6 km

. Montaña:

Alto de Laukiz (3ª), 5 km. Ascenso 3,9 km al 4,7 %.

Alto de Sollube (3ª), 26,2 km. Ascenso 7,2 km al 4,2 %.

Balcón de Bizkaia (3ª), 63,2 km. Ascenso 4,3 km al 5,4 %.

Alto de Morga (3ª), 86,1 km. Ascenso 8,2 km al 3,5 %.

Alto del Vivero (2ª), 104,4 km. Ascenso 4,2 km al 8,3 %. Pendiente máx. 14 %

Alto del Vivero (2ª), 133,3 km. Ascenso 4,2 km al 8,3 %. Pendiente máx. 14 %

Alto de Pike (3ª), 149,6 km. Ascenso 2,3 km al 8,9 %. Pendiente máx. 20 % EFE

jls/ism