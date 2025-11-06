La XIV edición de la muestra ‘Todo Cine. Todo Dominicana’ concluyó hoy en Madrid

Santo Domingo, 5 nov (EFE).- La XIV edición de la muestra de cine «Todo Cine. Todo Dominicana» ha concluido este miércoles en Madrid, tras ofrecer una variada programación que reafirmó la vitalidad y diversidad de la cinematografía dominicana contemporánea, informó la Embajada del país caribeño en España.

El encuentro fue organizado por la embajada en colaboración con la Dirección General de Cine de la República Dominicana (DGCINE), y con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Consulado General Dominicano en Madrid y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

Las proyecciones se realizaron en distintos espacios culturales de Madrid —entre ellos los Cines Capitol, Casa de América y el Círculo de Bellas Artes—, consolidando esta iniciativa como un referente del intercambio cultural entre República Dominicana y España, destacó la información.

La clausura tuvo lugar en el Pequeño Cine Estudio, con la proyección del documental ‘De Sicilia a Santo Domingo’, dirigido por Pablo Lozano, que explora cómo parte de la icónica película ‘El Padrino II’ fue filmada en la República Dominicana hace cincuenta años.

La cinta, con testimonios de Edwin Santana, T.J. English, Antonio Monda, Ciro Bianchi, Lou Di Palo y Zenaida Méndez, profundiza en las conexiones entre la mafia, el Caribe y las migraciones italo-dominicanas en Nueva York.

La jornada también incluyó la presentación del cortometraje ‘Acordes del destino’, una coproducción dominicano-española dirigida por Luis Daniel Núñez, que narra la historia de un joven estudiante extranjero que encuentra en la música el camino hacia su destino.

Durante el acto de clausura, el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, subrayó la importancia del cine como herramienta de diálogo y proyección cultural: «el cine dominicano ha alcanzado una madurez que refleja la diversidad, la creatividad y la sensibilidad de nuestro pueblo presentada en esta muestra, como testimonio del talento que florece en la República Dominicana y de nuestra vocación de compartirlo con el mundo».

En su decimocuarta edición, ‘Todo Cine. Todo Dominicana’ se reafirmó como una plataforma esencial para difundir y apoyar el talento emergente y fortalecer la presencia cultural del país en España.

La muestra contó con una gala inaugural celebrada el pasado 26 de octubre en los emblemáticos Cines Capitol de la Gran Vía, en Madrid, en la que, además del embajador dominicano en España, estuvieron el ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo; el cónsul general en Madrid, José Marte Piantini, y la directora general de la DGCINE, Marianna Vargas.EFE

