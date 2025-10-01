La zona afectada por terremoto de 6,9 en Filipinas pide donaciones para los damnificados

Cebu City (Filipinas), 1 oct (EFE).- El gobierno provincial de la isla de Cebú, golpeada la víspera por un terremoto de magnitud 6,9, que por el momento deja al menos 60 muertos, pidió este miércoles donaciones para los afectados por el sismo, que ha afectado a más de un millón de familias, según una ONG.

En un mensaje distribuido a través de Facebook, las autoridades de Cebú pidieron hoy «todo tipo de donaciones», entre ellas «voluntarios, bienes y transporte», y determinaron un punto de entrega en una zona de Cebu City.

Mientras, la organización humanitaria Plan Internacional dijo este miércoles en un comunicado que ha movilizado equipos de emergencia en esta región del centro de Filipinas, declarada en estado de calamidad tras ser golpeada por el sismo, para atender a las comunidades más afectadas con kits de higiene y evaluaciones de necesidades, con coordinación con las autoridades locales y organismos sociales.

Más de un millón de familias se han visto afectadas por el terremoto, según datos oficiales citados por Plan Internacional, y muchas de ellas se han visto obligadas a evacuar sus hogares y alojarse en refugios temporales.

El Gobierno filipino movilizó hoy a efectivos militares y equipos de guardacostas para el reparto de asistencia humanitaria y varios helicópteros y un avión C-130 de las Fuerzas Aéreas transportaron más de 300 sacos de arroz y 100 cajas de fideos, entre otros productos de primera necesidad, hasta las zonas más devastadas por el temblor.

También viajaron hasta el lugar médicos militares y grupos de ingenieros para cooperar en asistencia sanitaria y reparación de infraestructuras dañadas, informó el Ejército en varios comunicados.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

El centro del archipiélago fue también duramente golpeado por el tifón Bualoi el fin de semana pasado, fenómeno que causó 14 muertos y obligó a evacuar a más de 350.000 personas.

El pasado enero, dos sismos de magnitud 6,1 y 5,8 golpearon el sur y el centro del país y provocaron daños en carreteras, viviendas y parte de una escuela. EFE

