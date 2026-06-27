La zona cero de los terremotos de Venezuela, militarizada y con fuertes restricciones

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Caracas, 27 jun (EFE).- Los accesos al estado de La Guaira, epicentro de la devastación del doble terremoto del miércoles en Venezuela, están fuertemente restringidos este sábado por policías y militares, tal y como ordenó el Gobierno.

La restricción llega después de que el viernes la ciudad colapsara entre un tumulto de vehículos particulares que se trasladaron a llevar ayuda humanitaria y el desesperado llamamiento de ayuda de los afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 para la remoción de escombros con maquinaria.

Cientos de policías intentan hoy organizar y dar prioridad a los vehículos que van con cargas y equipos de rescate, lo que ha ocasionado un embudo de tráfico en la autopista Caracas-La Guaira.

El acceso de la prensa está siendo controlado y los periodistas son trasladados en un autobús con autorización del Ministerio de Comunicaciones a una ruta establecida por las autoridades.

La cartera de Comunicaciones explicó que la decisión del traslado de la prensa en buses busca proteger a los periodistas del riesgo de infecciones, casi 72 horas después de los terremotos.

Este sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a la población no viajar hacia La Guaira de forma particular para no obstaculizar el traslado de heridos, así como el despliegue de maquinaria pesada.

Señaló que quienes quieran ser voluntarios se pueden registrarse para hacer el trabajo de manera más organizada.

Rodríguez indicó que hasta el momento se elevan a 1.430 las personas fallecidas a causa del doble terremoto del miércoles, mientras que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

Por otra parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado de que durante la madrugada se distribuyeron 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en la región para las familias afectadas. EFE

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(foto) (vídeo)