Laboratorio mexicano, Checo Pérez y SP Humania se unen por la ciencia y la sostenibilidad

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- El laboratorio mexicano Biofarma, fabricante de la línea de suplementos SP Humania, desarrollada en colaboración con el piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio ‘Checo’ Pérez, recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) como parte de una estrategia enfocada en transformar su cadena de valor mediante empaques sustentables, energías renovables, apoyo a comunidades vulnerables y productos respaldados por investigación científica.

Según explica su directora general, Claudia Selene Chávez, el laboratorio, con sede en Guadalajara, Jalisco, “cuenta con más de 30 años de experiencia, especializados en la fabricación, comercialización y desarrollo de nuevos productos de medicamentos, suplementos y remedios herbolarios”.

Por ello, señaló la directiva, el reconocimiento ESR representa para la empresa mucho más que una insignia, pues implica revisar procesos internos, fortalecer prácticas existentes y asumir nuevos compromisos ambientales, sociales y empresariales.

“Representa un cambio radical en toda la cadena de valor. Se vuelve nuestro estandarte para poder trabajar en todos los sentidos”, afirmó Chávez.

Entre las líneas de trabajo de Biofarma se encuentra la migración hacia empaques más biodegradables y sustentables, así como la búsqueda de fuentes de energía renovable para reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

La compañía también ha impulsado donaciones de productos a poblaciones vulnerables, una práctica que, de acuerdo con la directora general, forma parte de su visión de responsabilidad social y de su vínculo con necesidades de salud presentes en distintas comunidades del país.

Una apuesta junto al piloto mexicano

El distintivo llega en un momento en el que Biofarma también busca fortalecer su presencia en el mercado de suplementos y bienestar, entre otros proyectos, con SP Humania, marca desarrollada junto a Checo Pérez, uno de los deportistas mexicanos con mayor proyección internacional por su trayectoria en la Fórmula 1.

De acuerdo con el gerente de desarrollo de negocios de la empresa, Juan Pedro Luna, el proyecto nació hace un año, cuando el piloto y su equipo se acercaron a Biofarma con la intención de construir una marca que no estuviera vinculada únicamente con su carrera deportiva, sino también a su faceta personal y que trascendiera más allá de la Fórmula 1, de la mano de un laboratorio de confianza y trayectoria científica.

“Tuvimos varias pláticas con él sobre lo que realmente le importa en la vida y, de ahí, junto con el equipo de desarrollo, se trabajó para en productos que representaran tanto a Checo Pérez como al laboratorio que somos”, explicó Juan Pedro.

El directivo señaló que uno de los puntos de coincidencia fue el interés por ofrecer productos que conecten con la constancia, el rendimiento y el bienestar cotidiano.

Además, sostuvo que “algo que nos une, más allá de solamente poder fabricar los productos que él busca, es el orgullo tapatío (de Jalisco) que los dos representamos”.

Sin falsas promesas

Para la gerente de marketing de Biofarma, Natalia Gamboa, el auge del bienestar, las proteínas, creatinas y productos preventivos ha generado un mercado saturado de información, por lo que diferenciarse exige más que mensajes atractivos, calidad y respaldo científico.

“Ya no basta con promesas.Tienes que decir: detrás de esto hay ciencia”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que Biofarma ha trabajado en fórmulas desarrolladas con equipos expertos en suplementos, medicamentos y remedios, además de cuidar el cumplimiento normativo ante la autoridad sanitaria mexicana.

“No son productos milagros, no hay falsas promesas. Hay estudios que lo avalan”, subrayó Gamboa.

La gerente senior explicó que algunos productos de la línea incorporan desarrollos patentados, como una proteína clara y una proteína con creatina y BCAA, que serán comunicados al consumidor como parte de una estrategia de educación y transparencia.

También señaló que la marca no está dirigida únicamente a atletas de élite, sino a personas que buscan integrar hábitos de bienestar a su vida diaria.

“No tienes que ser alguien de alto rendimiento para querer tener buena calidad de vida y cuidarte”, apuntó.

Para Chávez, el futuro de Biofarma estará marcado por la innovación, el crecimiento, el desarrollo de nuevos productos y la continuidad en sus estándares de calidad, con una visión orientada a mejorar la vida de las personas desde soluciones vinculadas con la salud y el bienestar.

“Nos espera mucho tema de innovación, crecimiento, estar a la vanguardia y seguir con los estándares de calidad y el desarrollo de las personas”, concluyó. EFE

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La Agencia EFE contó con la ayuda de Biofarma México para la difusión de este contenido.