Laboristas noruegos cierran acuerdo presupuestario que evita moción de confianza

2 minutos

Copenhague, 3 dic (EFE).- El Partido Laborista del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, cerró este miércoles un acuerdo con el resto de fuerzas del centroizquierda que garantiza el apoyo parlamentario para los próximos presupuestos y aleja la amenaza de una moción de confianza al Ejecutivo en minoría.

Laboristas, centristas y excomunistas habían consensuado el pasado sábado un acuerdo presupuestario, pero la negativa a apoyarlos de ecologistas y socialistas abría la posibilidad de que fuera rechazado el viernes por el Parlamento al no contar con mayoría y que el Gobierno tuviera que someterse después a una moción de confianza.

La propuesta cuenta ahora con el respaldo de 88 de los 169 mandatos del Storting (Parlamento), incluidos los 53 del Ejecutivo en minoría de Støre, que ganó las elecciones legislativas del pasado 8 de septiembre.

La líder parlamentaria laborista, Tonje Brenna, resaltó en rueda de prensa esta madrugada que el pacto alcanzado no modifica el acuerdo inicial del sábado, que destina más dinero a sanidad y guarderías y aplaza durante toda la legislatura el inicio de la polémica concesión de proyectos de explotación minera de los fondos marinos, una reforma legal aprobada en 2024.

«Nos hemos puesto de acuerdo además con el Partido de Izquierda Socialista y el Partido del Medio Ambiente en varias propuestas que también serán presentadas el viernes en el debate sobre los presupuestos y que serán respaldadas por los cinco partidos del bloque de centroizquierda», dijo Brenna.

Los ecologistas resaltaron que el pacto incluye la adopción de medidas para fomentar el transporte público y la creación de una comisión para estudiar el futuro del sector petrolero, mientras los socialistas se felicitaron por el aumento del área de protección de bosques y del apoyo a las renovables.

El Gobierno se compromete además a abogar por una prohibición internacional de las importaciones de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel, destacaron los socialistas, que sin embargo no pudieron conseguir que se endurezcan los criterios para las inversiones del millonario fondo soberano noruego. EFE

