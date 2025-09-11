Lagarde: los mercados de deuda funcionan de forma ordenada pese a la situación en Francia

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves en rueda de prensa que «los mercados de deuda soberana funcionan de forma ordenada» en este momento al ser preguntada por la situación de Francia y la subida de su prima de riesgo.

Lagarde dejó entrever que el BCE considera que esa subida no es exagerada y no es necesario intervenir en este momento en el mercado y comprar deuda soberana de Francia para frenar la subida.

La presidenta del BCE considera que la institución tiene ahora las herramientas para lograr que los tipos de interés estén en un nivel similar en todos los países de la zona del euro pero instó a Francia a reducir su déficit.

Lagarde recordó «el trauma de Grecia» hace unos años cuando su prima de riesgo se disparó hasta que el país fue incapaz de refinanciarse en los mercados, tuvo que pedir un recate y posteriormente aplicar reformas económicas muy impopulares.

Posteriormente, se produjo el contagio a las primas de riesgo de Irlanda y Portugal, países que también fueron rescatados durante la crisis de la deuda soberana de la zona del euro.

Lagarde consideró que «el proceso desinflacionario ha concluido» y que la entidad está en un buen lugar, por lo que no va a bajar más los tipos de interés si la situación no cambia mucho.

El Consejo de Gobierno del BCE mantuvo este jueves su tipo de interés de referencia en el 2 %, una decisión adoptada por unanimidad, añadió Lagarde. EFE

