The Swiss voice in the world since 1935

Lagarde: los mercados de deuda funcionan de forma ordenada pese a la situación en Francia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves en rueda de prensa que «los mercados de deuda soberana funcionan de forma ordenada» en este momento al ser preguntada por la situación de Francia y la subida de su prima de riesgo.

Lagarde dejó entrever que el BCE considera que esa subida no es exagerada y no es necesario intervenir en este momento en el mercado y comprar deuda soberana de Francia para frenar la subida.

La presidenta del BCE considera que la institución tiene ahora las herramientas para lograr que los tipos de interés estén en un nivel similar en todos los países de la zona del euro pero instó a Francia a reducir su déficit.

Lagarde recordó «el trauma de Grecia» hace unos años cuando su prima de riesgo se disparó hasta que el país fue incapaz de refinanciarse en los mercados, tuvo que pedir un recate y posteriormente aplicar reformas económicas muy impopulares.

Posteriormente, se produjo el contagio a las primas de riesgo de Irlanda y Portugal, países que también fueron rescatados durante la crisis de la deuda soberana de la zona del euro.

Lagarde consideró que «el proceso desinflacionario ha concluido» y que la entidad está en un buen lugar, por lo que no va a bajar más los tipos de interés si la situación no cambia mucho.

El Consejo de Gobierno del BCE mantuvo este jueves su tipo de interés de referencia en el 2 %, una decisión adoptada por unanimidad, añadió Lagarde. EFE

aia/mam/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR