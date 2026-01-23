Lagarde aboga por distinguir lo relevante del «ruido» y «ser honestos» con las cifras

Davos (Suiza) 23 ene (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, abogó este viernes en el Foro de Davos (Suiza) por distinguir la información relevante del «ruido» y «ser honestos con las cifras» que se utilizan.

«Ésa es una de las conclusiones que saco de aquí: tenemos que distinguir las señales del ruido, tenemos que ser honestos con las cifras que utilizamos», dijo durante la presentación de las perspectivas económicas para 2026, con la que se cierra cada año el Foro Económico Mundial (WEF) que se celebra en la población alpina.

«Creo que esta semana ha habido mucho ruido, y ha sido una semana tremendamente interesante y fascinante desde todos los puntos de vista. Pero nuestro deber como banqueros centrales, nuestro deber como economistas, es distinguir las señales del ruido», insistió.

Lagarde indicó que se oyen «muchas cifras circulando», «cifras de crecimiento enormes», y recalcó que esas cifras «deben definirse e identificarse».

«Por ejemplo, la mayoría de esas cifras son cifras de crecimiento nominal. Las cifras reales son las cifras de crecimiento real. Así que cuando se oye hablar de un 5 %, un 6 %, un 7 % o un 3 % en la mayoría de los casos, se trata de cifras nominales», argumentó.

Llamó a tener en cuenta la inflación y deflactar esas cifras nominales por la inflación, «así se obtienen las cifras reales». EFE

