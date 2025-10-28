Lagarde afirmá que hay que asegurarse de que sigan bajando los precios

2 minutos

Roma, 28 oct (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó este martes que hay que asegurarse de que sigan bajando los precios, mientras visitaba un mercado en la ciudad de Florencia, centro de Italia, donde se celebrará este miércoles y jueves la reunión de política monetaria del Consejo directivo.

Lagarde admitió que ha habido una subida de los precios, pero menos que la de hace dos años y que aún están por encima de la inflación del 2 % (el objetivo fijado por el BCE) y señaló que el aumento ha sido mayor en los bienes alimentarios.

«Tenemos que asegurarnos que sigan bajando porque es importante», explicó a los medios.

Durante su recorrido por los puestos del mercado de Sant’Ambrogio en Florencia, Lagarde tuvo la oportunidad de hablar con comerciantes y consumidores y mostró interés por los productos locales. Explicó que suele comprar verdura, fruta y quesos en los mercados locales.

Según los técnicos de la entidad monetaria, la inflación general será del 2,1 % en 2025, el 1,7 % en 2026 y el 1,9 % en 2027 y se espera que la inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos) disminuya del 2,4 % en 2025 al 1,9 % en 2026 y al 1,8 % en 2027.

En el Consejo directivo decidirá qué hacer con los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos sin comprometerse a una trayectoria de tipos de interés determinada, añaden las actas presentadas en septiembre.

El BCE mantuvo en septiembre por unanimidad los tipos de interés en el 2 % y desde entonces ha reiterado que son adecuados en ese nivel.

La entidad considera que el nivel de los tipos de interés en el 2 % es «suficientemente robusto para gestionar impactos», explicaron, por lo que no se esperan cambios tampoco en la reunión de Florencia, según los analistas. EFE

