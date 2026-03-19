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Lagarde afirma que el BCE decidió por unanimidad mantener los tipos de interés en el 2%

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Fráncfort (Alemania), 19 mar (EFE) .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que el Consejo de Gobierno decidió por unanimidad mantener los tipos de interés en el 2 %.

Lagarde añadió que el BCE está decidido a que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % y que se encuentra en «buena posición para navegar esta incertidumbre» .

El BCE está en una buena posición porque la inflación se sitúa en el 2 %, las expectativas de inflación están también en el 2 % y los tipos de interés se sitúan en el 2 %.

Esta es una diferencia respecto a la situación en 2022 cuando la inflación se disparó después de que Rusia atacara a Ucrania y el BCE tardó mucho tiempo en subir sus tipos de interés.

«Empezamos desde una buena posición para ser ágiles y hacer lo que sea necesario», dijo Lagarde.

La presidenta del BCE consideró que ahora la entidad entiende mejor cómo se transmite la subida de los precios de la energía a otros precios.

La guerra en Oriente Medio ha hecho que las perspectivas sean más inciertas, creando riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento.

«Sus implicaciones a medio plazo dependerán de la intensidad y de la duración del conflicto y en cómo afectan los precios de la energía a los precios de consumo y a la economía», según Lagarde. EFE

aia/jgb

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