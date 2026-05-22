Lagarde avisa al Eurogrupo de que las medidas generales por la guerra dañan la economía

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Nicosia, 22 may (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este viernes a los ministros de Finanzas de la eurozona de que adoptar medidas que sean generales en respuesta a la guerra de Oriente Medio «dañaría» la economía europea y obligaría a la institución monetaria a revisar sus decisiones sobre tipos de interés.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo en Nicosia (Chipre), la francesa insistió en que las actuaciones por parte de los gobiernos frente al incremento de los precios energéticos derivados del cierre del estrecho de Ormuz deben respetar los «principios» de la «triple t», es decir, ser temporales, específicos y a medida (‘temporary, targeted and tailored’, en inglés).

«Cualquier desviación de estos tres principios dañaría (la economía) y conduciría a una posición distinta de política monetaria», subrayó.

A su lado, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, subrayó que los países coinciden en que las medidas que adopten «no deberían ser contraproducentes» ni actuar en sentido contrario a la política del BCE. «La política fiscal y la política monetaria deberían ir de la mano», dijo.

El político griego explicó que el consenso en el seno del Eurogrupo es adherirse a la propuesta de la Comisión Europea de que las medidas frente a la crisis sean temporales y selectivas, pese a que algunos países reclaman una flexibilidad fiscal que no cuenta con apoyo de todos.

«Incluso dentro de este debate, que es sano, todos entendemos que no deberíamos ser contraproducentes. Tenemos un marco de reglas fiscales que funciona y que da credibilidad e intentamos ser óptimos y quirúrgicos en cómo respondemos a la crisis. Y todos entendemos que no deberíamos contradecir la política monetaria», dijo.

Especulación sobre una subida de tipos

Más allá de la respuesta política a la crisis, Lagarde evitó detallar qué hará el BCE en su reunión de junio, en la que se especula con una subida de tipos, porque el instituto emisor seguirá con un enfoque basado en los datos y «reunión a reunión», pero remarcó el «compromiso» del banco a conseguir que la inflación se «estabilice» en el objetivo del 2 %.

Bruselas prevé una inflación media este año del 3 % y del 2,5 % en 2025 y la presidenta del BCE señaló que el impacto del conflicto «dependerá de su duración, profundidad y repercusiones», así como que tendrá efectos duraderos incluso si la guerra «se resuelve ahora», y que el banco permanecerá «muy atento» a su impacto indirecto y a los efectos de segunda ronda.

«Nuestro mandato es la estabilidad de precios en el 2 % y tomaremos las medidas necesarias para lograrlo, pero vamos a estar muy atentos a todos los posibles indicadores para medir dos cosas: efectos de segunda ronda y el anclaje de las expectativas», resumió.

En todo caso, Lagarde señaló que por ahora «las expectativas de inflación a largo plazo permanecen bien ancladas», a pesar del aumento de los precios y el «peso» que están teniendo en las economías europeas. EFE

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