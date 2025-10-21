Lagarde avisa de que la dependencia de los combustibles fósiles importados es insostenible

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 21 oct (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este martes de que la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados es insostenible.

Lagarde dijo en Oslo en un discurso en una conferencia sobre el clima organizada por el Banco de Noruega que las renovables ofrecen la mejor solución para lograr un suministro de energía seguro, sostenible y pagable en Europa.

El 90 % de los ciudadanos europeos quiere que la Unión Europea (UE) amplíe la energía renovable.

Las necesidades de financiación para descarbonizar la industria, el transporte y el suministro de la energía ascienden a 1,2 billones de euros anuales, según Lagarde.

El sector privado debería aportar más de dos terceras partes de estas inversiones, añadió la presidenta del BCE.

Pero casi el 40 % de las empresas europeas «ve la falta de voluntad de los inversores en financiar inversiones verdes como un obstáculo muy significativo», apostilló Lagarde.

Asimismo, consideró que la integración de los mercados de capital en la UE es crítica para apoyar las inversiones a gran escala que son necesarias.

Lagarde enfatizó que el impulso político para lograr una unión de los mercados de capital nunca ha sido tan grande como ahora, como subrayó el canciller alemán, Friedrich Merz, hace tan sólo unos días.

Europa necesita reducir los costes de la energía para que su industria sea competitiva y lograr mantener el crecimiento a largo plazo. EFE

