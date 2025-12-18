The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Lagarde confirma que el BCE «sigue en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que la entidad «está en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 % pero que esta posición no es estática.

Lagarde añadió, durante una rueda de prensa en Fráncfort, que el Consejo de Gobierno del BCE decidió hoy por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 % y que también hubo unanimidad en que todas las opciones deberían estar sobre la mesa. EFE

aia/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR