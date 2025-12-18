Lagarde confirma que el BCE «sigue en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 %

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que la entidad «está en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 % pero que esta posición no es estática.

Lagarde añadió, durante una rueda de prensa en Fráncfort, que el Consejo de Gobierno del BCE decidió hoy por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 % y que también hubo unanimidad en que todas las opciones deberían estar sobre la mesa. EFE

aia/rcf