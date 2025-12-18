Lagarde confirma que el BCE «sigue en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 %

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE) .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que la entidad «está en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 %, pero que esta posición no es estática.

Lagarde añadió en una rueda de prensa en Fráncfort que el Consejo de Gobierno del BCE decidió hoy por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 % y que también hubo unanimidad en que todas las opciones deberían estar sobre la mesa, así como que las decisiones sobre las tasas se deben tomar según sean los datos en cada reunión.

Asimismo, Lagarde explicó que el Consejo de Gobierno no discutió hoy la posibilidad de bajar o de subir los tipos de interés.

«Simplemente no podemos ofrecer una orientación de la política monetaria», consideró la presidenta del BCE.

Además, el BCE ha revisado al alza sus pronósticos de crecimiento debido al impulso de la demanda interna.

Las proyecciones del personal del BCE «ven la demanda como el principal motor del crecimiento en los próximos años», apostilló Lagarde.

Además, el gasto de los gobiernos en infraestructura y defensa debería apoyar el crecimiento de la zona del euro.

Sin embargo, Lagarde advirtió de que «el entorno desafiante para el comercio global va a ser posiblemente un lastre para el crecimiento de la zona del euro este año y el próximo».

El BCE ha revisado al alza sus pronósticos de inflación para el 2026 porque prevé que la inflación de los servicios bajará más despacio.

Lagarde destacó que los tipos de interés del mercado han subido desde la reunión anterior de finales de octubre pese a que el BCE mantuvo los tipos de interés. EFE

aia/rf