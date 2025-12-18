Lagarde confirma que el BCE «sigue en un buen lugar» tras mantener los tipos en el 2 %

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE) .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que la entidad «está en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 % pero que esta posición no es estática y que decidirá qué hacer según qué ocurra en la economía.

Lagarde añadió en una rueda de prensa en Fráncfort que el Consejo de Gobierno del BCE no discutió hoy la posibilidad de bajar o de subir los tipos de interés.

El BCE también mantuvo los tipos de interés de las subastas semanales de financiación en el 2,15 % y de los préstamos a un día en el 2,40 %.

El Consejo de Gobierno del BCE decidió hoy por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 %.

Lagarde dijo que también hubo unanimidad en que todas las opciones deberían estar sobre la mesa, así como que las decisiones sobre las tasas se deben tomar en cada reunión según sean los datos.

«Simplemente no podemos ofrecer una orientación de la política monetaria», consideró la presidenta del BCE.

El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % en la zona del euro desde junio porque básicamente considera que la inflación está en el objetivo, que es una tasa del 2 % a medio plazo, y que seguirá ahí.

Los analistas consideran que el BCE ha concluido su actual ciclo bajista de los tipos de interés y los mercados han comenzado a descontar tipos de interés más elevados para el próximo año después de que la miembro del comité ejecutivo Isabel Schnabel dejara entrever que el próximo movimiento sería una subida.

De momento, los mercados y analistas prevén que el BCE dejará inalterados sus tipos de interés en el 2 % los próximos meses.

Lagarde destacó que los tipos de interés del mercado han subido desde la reunión anterior de finales de octubre pese a que el BCE mantuvo los tipos de interés.

El Banco de Suecia también mantuvo este jueves sus tipos de interés en el 1,75 % porque considera que la inflación está estable y el de Noruega los dejó inalterados en el 4 % pese a que su inflación es todavía demasiado elevada .

Sin embargo, el Banco de Inglaterra recortó este jueves un cuarto de punto, hasta el 3,75 %, los tipos de interés en el Reino Unido, con el objetivo de impulsar la economía ante la caída de la inflación y un crecimiento débil.

El BCE prevé un crecimiento mayor

Además, el BCE ha revisado al alza sus pronósticos de crecimiento debido al impulso de la demanda interna.

El crecimiento se ha revisado al alza hasta el 1,4 % en 2025 (1,2 % previsto en septiembre), el 1,2 % en 2026 (1 % previsto en septiembre) y el 1,4 % en 2027 (1,3 %) y se espera que se mantenga en el 1,4 % en 2028.

Las proyecciones del personal del BCE «ven la demanda como el principal motor del crecimiento en los próximos años», apostilló Lagarde.

«La economía ha mostrado capacidad de resistencia» con un crecimiento del 0,3 % en el tercer trimestre, debido principalmente al fortalecimiento del consumo y de la inversión, dijo Lagarde.

La presidenta del BCE destacó el aumento de las exportaciones sobre todo de los productos químicos.

Sin embargo, el sector servicios es el que el que tira actualmente del crecimiento de la zona del euro, «especialmente, el sector de la información y la comunicación», considera Lagarde.

La actividad en la industria y en la construcción se mantuvo estable y es probable que este patrón de crecimiento liderado por los servicios continúe a corto plazo.

Además, el gasto de los gobiernos en infraestructura y defensa debería apoyar el crecimiento de la zona del euro.

Sin embargo, Lagarde advirtió de que «el entorno desafiante para el comercio global va a ser posiblemente un lastre para el crecimiento de la zona del euro este año y el próximo».

El BCE también pronostica una inflación más elevada

El BCE ha revisado al alza sus pronósticos de inflación para el 2026 porque prevé que la inflación de los servicios bajará más despacio.

El BCE prevé ahora que la inflación general se situará en el 2,1 % en 2025, el 1,9 % en 2026 (1,7 % en los pronósticos de septiembre), el 1,8 % en 2027 (1,9 % previsto en septiembre) y el 2,0 % en 2028. EFE

