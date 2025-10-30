Lagarde considera que el BCE «está en un buen lugar, que no es inamovible»

Florencia (Italia)/Fráncfort (Alemania), 30 oct (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que la entidad «está en un buen lugar, que no es inamovible», y que harán todo lo necesario para asegurar que están en un buen lugar para afrontar la situación económica actual.

El Consejo de Gobierno del BCE decidió anteriormente en la ciudad italiana de Florencia -porque se reúne una vez al año fuera de su sede central en Fráncfort- mantener los tipos de interés a los depósitos en el 2 %. EFE

