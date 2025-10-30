Lagarde considera que el BCE «está en un buen lugar, que no es inamovible»

3 minutos

Florencia (Italia)/Fráncfort (Alemania), 30 oct (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que la entidad «está en un buen lugar, que no es inamovible» y que harán todo lo necesario para asegurar que siguen en un buen lugar para afrontar la situación económica actual.

Con estas palabras Lagarde quiere decir que los tipos de interés son adecuados en el 2 % y deja entrever que es poco probable que el BCE baje sus tipos de interés en diciembre, aunque tomará las decisiones en cada reunión según sean los datos económicos.

El Consejo de Gobierno del BCE decidió anteriormente por unanimidad en la ciudad italiana de Florencia, porque se reúne una vez al año fuera de su sede central en Fráncfort, mantener los tipos de interés a los depósitos en el 2 % por tercera vez consecutiva.

Lagarde dijo que no se va a quejar del crecimiento de la zona del euro, que podría ser mejor, pero subió un 0,2 % en el tercer trimestre del año, respecto al trimestre anterior.

Mitigación de los riesgos para el crecimiento

El BCE considera que se han mitigado los riesgos a la baja para el crecimiento económico de la región, después de que la Unión Europea (UE) y EEUU lograran un acuerdo comercial en verano; del reciente alto el fuego en Gaza y de los progresos en las negociaciones comerciales entre EEUU y China anunciados hoy.

Pero, al mismo tiempo, advirtió Lagarde, el entorno de comercio global es todavía volátil y podría interrumpir las cadenas de suministro, debilitar más las exportaciones y reducir el consumo y la inversión.

La presidenta del BCE también mencionó que existen riesgos para el crecimiento por posibles problemas de suministros como los de chips para la industria automovilística, pero que todavía no se han materializado.

Lagarde consideró que las tensiones geopolíticas, en concreto la guerra de Rusia contra Ucrania, es la principal fuente de incertidumbre para la economía.

El sector servicios crece impulsado por el «fuerte turismo» y, especialmente, un repunte en los servicios digitales porque muchas empresas modernizan sus infraestructuras de tecnología de la información para integrar la inteligencia artificial, añadió Lagarde.

Sin embargo, los aranceles más elevados frenan el crecimiento del sector manufacturero.

Perspectivas inciertas para la inflación

«Las perspectivas para la inflación continúan siendo más inciertas de lo habitual a causa de que el entorno de política comercial es todavía volátil», dijo Lagarde.

La inflación subió en septiembre en la zona del euro hasta el 2,2 % interanual, después de haberse situado en el 2 % durante tres meses consecutivos.

El motivo de este repunte de la inflación fue que los precios de la energía bajaron menos que antes, dijo Lagarde.

El BCE prevé que la inflación se situará a largo plazo alrededor del 2 %.

Euro digital para 2029

El BCE prepara la primera emisión del euro digital en 2029 una vez que se haya adoptado la legislación necesaria para ello.

«La decisión definitiva del Consejo de Gobierno del BCE sobre si se emitirá o no un euro digital, y en qué fecha, se tomará después de que se haya adoptado la legislación», dijo el BCE.

Si los legisladores europeos adoptan el reglamento relativo a la instauración del euro digital en 2026, el BCE podría realizar un ejercicio piloto y operaciones iniciales desde mediados de 2027.

El BCE y los bancos centrales nacionales deberían estar preparados «para una posible primera emisión del euro digital en 2029», añade la entidad monetaria. EFE

aia/pddp

(foto) (vídeo) (audio)