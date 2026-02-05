Lagarde considera que los riesgos para la inflación están equilibrados en la eurozona

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 5 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que «los riesgos para la inflación están equilibrados» y que «no hay nada que cambie el análisis básico» que la entidad ha realizado hasta ahora sobre la evolución de los precios, que se estabilizarán a medio plazo en el objetivo del 2 %.

El BCE consideró que la inflación se situará en 2026 y 2027 por debajo del objetivo del 2 % pero que en 2028 llegará al 2 %, según las proyecciones macroeconómicas publicadas en diciembre. EFE

aia/rcf