Lagarde cree que la población percibe que los precios suben más de lo que dicen los datos

3 minutos

Bruselas, 26 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha destacado este jueves que los «esfuerzos» de la institución a través de su política monetaria «han sido efectivos» para bajar la inflación, aunque ha puntualizado que los ciudadanos perciben que los precios suben «más rápido» de lo que sugieren los datos, lo que tiene implicaciones en las decisiones económicas.

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la francesa ha recordado que el aumento de los precios alcanzó una tasa del 10,6 % en octubre de 2022 y la última estimación de enero apunta a un crecimiento del 1,7 %, que es tres décimas inferior al objetivo del BCE.

«Podemos ahora ver, sin embargo, que nuestros esfuerzos por bajar la inflación han sido efectivos», reivindicó ante los eurodiputados, antes de subrayar que la «decisiva respuesta de política monetaria del BCE ha jugado un papel crucial» en este proceso.

El BCE, añadió, sigue esperando que la inflación se estabilice alrededor de esta meta del 2 % en el medio plazo y, por eso, el banco emisor decidió una vez más mantener los tipos de interés en el nivel actual y seguir un enfoque basado en los datos y «reunión a reunión» en sus próximos encuentros de política monetaria.

Aun así, la presidenta del BCE ha reconocido que «muchos ciudadanos todavía perciben que los precios están subiendo más rápido que lo que sugieren los datos oficiales», creando una «brecha» entre la inflación medida y percibida que «no es simplemente una curiosidad estadística», puesto que tiene «implicaciones en las decisiones económicas y en la confianza de las instituciones».

Lagarde apuntó, en concreto, que la inflación percibida en los países de la moneda común es, en promedio, 1,2 puntos porcentuales superior a la real, aunque advirtió de que no se trata de un «fenómeno global» que no afecta únicamente a la zona euro.

A continuación, la presidenta del BCE explicó que esta diferencia es importante porque los ciudadanos ajustan sus decisiones entre consumo y ahorro en función de la evolución de los precios, pero también porque la inflación de un momento dado crea expectativas sobre los precios del futuro y porque afecta a la credibilidad de las instituciones.

«El BCE presta mucha atención a la percepción de la inflación de los hogares no sólo porque tienen un impacto en la las actividad y las expectativas económicas, sino también para garantizar que seguimos ganándonos la confianza de la gente a la que servimos», aseguró.

Frente a esto, Lagarde defendió que la principal medida pasa por que el instituto emisor siga persiguiendo su «principal objetivo», que es asegurar que el aumento de los precios se «estabiliza» en torno al 2 % en el medio plazo.

Pero también subrayó que es «esencial» desplegar una «comunicación efectiva» que sea «más accesible para la mayoría del público. Para ello, la entidad que dirige intenta «explicar las políticas en términos simples» y ha aumentado su presencia en las plataformas digitales.

Por otro lado, la presidenta del BCE abogó por invertir en «educación financiera» para incrementar el nivel de la población en este ámbito, en el que, a pesar de las mejoras «alentadoras» observadas en los últimos años, Europa «todavía está detrás de la (educación financiera) de otras jurisdicciones». EFE

