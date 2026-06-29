Lagarde defiende «volver a lo esencial» y estabilizar la inflación recurriendo a los tipos

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Lisboa, 29 jun (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, defendió este lunes que la política monetaria «ha vuelto a lo esencial» tras haber enfrentado presiones «extraordinarias» en los últimos años y puede centrarse ahora «en estabilizar la inflación utilizando los tipos de interés oficiales como herramienta principal».

Lagarde pronunció estas palabras durante la cena de apertura del foro anual que el organismo celebra en Sintra (Portugal), en un discurso en el que dijo que «ya no es necesario recurrir a instrumentos no convencionales» ni se necesita actuar «con la misma intensidad».

«Podemos realizar ajustes graduales de los tipos de interés, calibrados en función de las perturbaciones a las que nos enfrentamos», aseveró. En todo caso, «volver a lo esencial no significa regresar a un pasado idealizado», subrayó.

La presidenta del BCE atribuyó este retorno a lo esencial a varios factores, entre ellos, los cambios en el mundo, con presiones estructurales, como el aumento del gasto en defensa, que han hecho que los tipos de interés se hayan alejado del límite inferior efectivo.

Frente a esto, las políticas que Europa ha construido han reducido los riesgos de fragmentación, subrayó la economista francesa, quien mencionó el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI), que hace menos probable que haya movimientos injustificados en los diferenciales soberanos.

También la supervisión bancaria y el marco europeo de resolución han hecho que el sector bancario sea más resiliente. Así mismo, según Lagarde, existen razones para pensar que las respuestas de política económica en Europa también están reduciendo la medida en que las perturbaciones se transmiten a la economía real.

«La zona del euro ha resistido la mayor subida arancelaria de Estados Unidos en casi un siglo», reconoció Lagarde, quien también aludió a lo que la Agencia Internacional de la Energía ha calificado como «la mayor alteración del suministro de petróleo de la historia». Los costes han sido considerables, «pero la economía no ha descarrilado», enfatizó la presidenta del BCE.

No obstante, existen retos para garantizar las perspectivas de crecimiento de Europa a largo plazo.

En este sentido, la máxima responsable del BCE alertó que existe un entorno geopolítico «tensionado» en el que la frecuencia de las grandes perturbaciones parece estar aumentando, y a su vez estas están adoptando nuevas formas: el acceso a los mercados, el suministro energético y los minerales críticos se están utilizando cada vez más como herramientas de presión, alertó.

Este tipo de perturbaciones pone a prueba los marcos analíticos habituales, empujando a la política monetaria «hacia un nuevo terreno».

Y a pesar de que es «más probable» que haya perturbaciones que desvíen la inflación de su objetivo, la resiliencia que ha adquirido Europa hace que sus efectos sobre su economía sean «más contenidos», en palabras de la presidenta del BCE, quien consideró que el bloque comunitario se encuentra, con mayor frecuencia, en una zona intermedia, concretamente, «entre perturbaciones que podemos ignorar y otras ante las que debemos reaccionar con firmeza», afirmó.

Lagarde detalló que para afrontar este reto, el BCE está introduciendo algunas innovaciones, como fundamentar sus decisiones «en los indicadores adecuados» y «reforzar la solidez».

Para concluir, la dirigente del BCE afirmó: «el mundo al que nos enfrentamos hoy no es menos exigente, y debemos seguir adaptándonos a él».

«Los fundamentos no han cambiado. Ha cambiado la forma de aplicarlos», apuró.

Lagarde volverá a intervenir el miércoles en una mesa redonda de gobernadores, entre ellos el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, para quien este será su estreno internacional. EFE

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