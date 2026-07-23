Lagarde dice que «cuando hay nubes en el horizonte, el capitán se queda en el barco»

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Fráncfort (Alemania), 23 jul (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que «cuando hay nubes en el horizonte, el capitán se queda en el barco», al ser preguntada si va a renunciar a su mandato al frente de la entidad monetaria antes de que concluya en octubre de 2027.

Lagarde, que dio hoy una rueda de prensa tras la publicación de la decisión del BCE sobre los tipos de interés, añadió que «este capitán se queda en el barco» para asegurar la estabilidad de precios en la zona del euro.

La presidenta del BCE dijo también que el Consejo de Gobierno no discutió este asunto en la reunión de política monetaria de hoy.

Lagarde dijo en una entrevista con el diario francés ‘Les Échos’ a comienzos de julio que veía su misión en asegurar la estabilidad de precios.

«Dado que atravesamos de nuevo un periodo turbulento, creo que el capitán del barco del BCE debe estar a bordo», señaló entonces.

Pero también consideró que si las aguas se calmaban, contemplaba la posibilidad de concluir su mandato antes para participar en el debate político francés en 2027 porque consideró necesario que se oyera una voz europeísta en el debate presidencial. EFE

aia/mra