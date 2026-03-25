Lagarde dice que el BCE actuará si la inflación se aleja mucho del objetivo del 2 %

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(Añade declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y datos)

Fráncfort (Alemania), 25 mar (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este miércoles que la entidad monetaria actuará si la inflación en la zona del euro sube mucho y se aleja considerablemente del objetivo del 2 % a medio plazo como consecuencia de la guerra contra Irán.

En la conferencia «El BCE y sus observadores», Lagarde añadió que «las perturbaciones de la oferta pequeñas, puntuales y de corta duración pueden ser analizadas».

«Pero a medida que las desviaciones previstas de nuestro objetivo de inflación se vuelven más grandes y persistentes, los argumentos para actuar se fortalecen», enfatizó Lagarde.

El BCE debe evaluar «la naturaleza, el tamaño y la persistencia del impacto antes de tomar decisiones de política monetaria», consideró su presidenta.

La política monetaria no puede bajar los precios de la energía pero debemos identificar cuando los riesgos de unos costes de la energía más elevados se convierte en una inflación generalizada a través de efectos indirectos o de segunda ronda debido a las subidas salariales y de las expectativas de inflación.

Lagarde dijo que el BCE «necesita prestar estrecha atención a las señales de alerta temprana de que el impacto se incrusta en dinámicas de inflación más amplias».

La respuesta dependerá de «la intensidad y de la duración del impacto y de cómo se propaga», según la presidenta del BCE.

Lagarde apostilló que si la inflación se desvía mucho del objetivo de forma sostenida, la actuación de la política monetaria debe ser enérgica para evitar que esa subida de la inflación se incruste.

La presidenta del BCE consideró que el punto de partida en esta crisis es bueno, ya que los tipos de interés están en el 2 %, un nivel neutral que ni impulsa, ni impide el crecimiento económico, y la inflación ha estado en el objetivo durante un año aproximadamente.

Además, las expectativas de inflación a largo plazo están bien ancladas.

La nueva información dará al BCE más claridad sobre cómo el conflicto evoluciona y cómo responde la economía, según su presidenta.

En la zona del euro, la inflación aumentó hasta situarse en el 8,4 % en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, frente al 2,6 % de 2021.

El peor escenario: el petróleo a 145 dólares el barril

El BCE prevé ahora varios escenarios económicos dependiendo de cuánto suban los precios de la energía y cuánto tiempo se prolongue la guerra en Irán y la violencia en Oriente Medio, explicó Lagarde.

En unas proyecciones de referencia, el banco anticipa unos precios del petróleo en torno a los 90 dólares por barril y del gas de 50 euros por MWh en el segundo trimestre de 2026, que disminuirán posteriormente.

Pero también contempla la posibilidad de que la situación sea adversa si los precios del petróleo y del gas alcanzan un máximo de 119 dólares por barril y 87 euros por MWh, respectivamente, en el segundo trimestre de 2026.

El escenario severo contempla unos precios del petróleo de 145 dólares por barril y del gas de 106 euros por MWh en el segundo trimestre de 2026, y que después descenderán a un ritmo mucho más lento y se mantendrán muy altos.

La inflación sería más elevada y el crecimiento más bajo en los escenarios adversos y severo.

La inflación será en 2026 según el escenario de referencia del 2,6 %, según el adverso del 3,5 % y según el severo del 4,4 %.

En los dos primeros escenarios, la inflación vuelve al 2 % en 2027, pero en el severo se dispara hasta el 4,8 %.

El crecimiento será en 2026 según el escenario de referencia del 0,9 %, según el adverso del 0,6 % y según el severo del 0,4 %. EFE

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