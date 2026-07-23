Lagarde dice que el BCE mantuvo por unanimidad los tipos de interés en el 2,25 %

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Fráncfort (Alemania), 23 jul (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que el Consejo de Gobierno mantuvo por unanimidad los tipos de interés en el 2,25 % pero algunos miembros consideraron si deberían subirlos.

EL BCE mantuvo los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % porque las perspectivas para los precios de la energía, aunque muy volátiles, se sitúan actualmente en un nivel próximo al del escenario de referencia de las proyecciones del BCE. EFE

aia/lss