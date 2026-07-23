Lagarde dice que el BCE mantuvo por unanimidad los tipos de interés en el 2,25 %

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Fráncfort (Alemania), 23 jul (EFE) .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que el Consejo de Gobierno de la entidad mantuvo por unanimidad los tipos de interés en el 2,25 % pero algunos miembros consideraron si deberían subirlos.

Lagarde añadió en rueda de prensa que en septiembre el BCE tendrá más datos nuevos para tomar una decisión sobre los tipos de interés, por lo que es posible que decida subirlos entonces.

Sin embargo, Lagarde hizo hincapié en que el BCE no da una orientación de su política monetaria y que tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos.

EL BCE mantuvo los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % porque las perspectivas para los precios de la energía, aunque muy volátiles, se sitúan actualmente en un nivel próximo al del escenario de referencia de las proyecciones del BCE.

Lagarde dijo que el Consejo de Gobierno del BCE no tuvo en consideración el ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el mar Rojo.

La presidenta del BCE calificó este ataque de «alarmante» y dijo que «ya tiene un impacto» en los mercados de materias primas.

El precio del barril de Brent subió tras el ataque más del 4 %, y superó los 98 dólares, máximo intradía desde el pasado 8 de junio.

El ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el mar Rojo abre un nuevo frente de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, en el duodécimo día de ofensiva de EEUU contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

Lagarde también dijo que el Consejo de Gobierno ha pedido al personal que haga un análisis profundo de los precios del petróleo y del gas cuando realice sus nuevas proyecciones macroeconómicas de crecimiento e inflación en septiembre.

La presidenta del BCE alertó de la fuerte subida de los precios del gas porque los depósitos de almacenaje se encuentran en niveles bajos. EFE

aia/fpa