Lagarde dice que España y Portugal han estado más protegidos del alza del gas

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Fráncfort (Alemania), 5 may (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este martes que España y Portugal han estado más protegidos de la subida de los precios del gas porque generan más electricidad de fuentes no fósiles.

«Un análisis del BCE de la crisis energética actual muestra que países con una cuota más elevada de electricidad generada de fuentes de combustible no fósiles, como España y Portugal, han estado más protegidos del aumento de los precios del gas», aseguró en una conferencia.

Lagarde ha considerado que la transición verde ha perdido impulso y el año pasado las emisiones de carbono globales procedentes de combustibles fósiles alcanzaron un récord en un momento en el que las tensiones geopolíticas han aumentado las facturas de la energía.

La situación actual es insostenible porque Europa importa el 60 % de su energía, casi toda combustibles fósiles, y el encarecimiento de la energía actual hace esta dependencia muy cara, según la presidenta del BCE.

El comercio de derechos de emisión de CO2 añadirá inflación

Los precios del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE2) añadirán 0,2 puntos porcentuales a la inflación general de la zona del euro en 2028, advirtió Lagarde.

El BCE incluye ahora en sus proyecciones trimestrales de crecimiento e inflación el efecto del comercio de los derechos de emisión de CO2.

La presidenta del BCE ha citado varios ejemplos de cómo eventos climáticos afectan a la inflación y al crecimiento en una conferencia sobre Clima, Naturaleza y Estabilidad de Precios, la primera de este tipo en el BCE.

Las olas de calor encarecen los alimentos

Por ejemplo, según Lagarde, la ola de calor del pasado verano ha encarecido 0,7 puntos porcentuales los precios de los alimentos no procesados en la zona del euro después de un año.

Lagarde dejó claro que «un evento meteorológico que interrumpe la producción agrícola puede presionar al alza los precios de los alimentos» y afectar a la producción.

«Cuatro años después de una sequía o inundación, la producción regional sigue estando deprimida unos 3 puntos porcentuales de media», según la presidenta del BCE.

Pero si los impactos meteorológicos debilitan la economía y los ingresos, podrían reducir la demanda y presionar a la baja la inflación, explicó.

Un escasez extrema de agua podría poner en riesgo el 24 % de la producción de la zona del euro, según un estudio del BCE, la Escuela de Económicas de Londres y la Universidad de Oxford.

La conferencia fue organizada por el BCE, Frankfurt School y CETEX. EFE

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